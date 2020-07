Coronavirus: l’aria condizionata favorisce il contagio? (Di domenica 19 luglio 2020) Il tema dell’aria condizionata e del Coronavirus è stato trattato da alcune ricerche scientifiche e dagli esperti. Oggi ne parla Elena Dusi su Repubblica partendo da tre esempi: alcuni sospettano che sia la causa del focolaio di Toennies in Germania, mentre a New York il governatore Andrew Cuomo ha deciso di aspettare prima di riaprire musei e centri commerciali «perché sono spazi chiusi con l’aria condizionata». Da Harvard, infine, arriva il monito di Edward Nardell, che insegna salute ambientale e malattie infettive: «L’epidemia in Florida e negli altri stati del sud — ha detto in una presentazione — può essere causata dall’aria condizionata molto intensa». I tre esempi ripropongono il tema dell’aria condizionata: ... Leggi su nextquotidiano

