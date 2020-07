Coronavirus: la star di Bollywood Aishwarya Rai ricoverata in ospedale (Di domenica 19 luglio 2020) La star di Bollywood ed ex Miss Mondo Aishwarya Rai Bachchan è stata ricoverata in ospedale dopo essere risultata positiva al Coronavirus all’inizio di questa settimana. L’attrice si trova all’ospedale Nanavati di Mumbai, secondo quanto riporta l’agenzia Ani, mentre secondo l’agenzia Pti anche la figlia Aaradhya sarebbe stata ricoverata. La BBC riporta che il marito della star, Abhishek Bachchan e il suocero Amitabh Bachchan, entrambi attori famosi, sono in ospedale da sabato. Aishwarya è stata incoronata Miss Mondo nel 1994 e ha fatto il suo debutto cinematografico alla fine degli anni ’90. E’ stata protagonista di numerose apparizioni sul ... Leggi su meteoweb.eu

