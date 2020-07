Coronavirus, la deputata Pd La Marca non fa quarantena di ritorno dal Canada: ‘Un carabiniere m’ha detto che i parlamentari possono evitarla’ (Di domenica 19 luglio 2020) È atterrata a Roma il 13 luglio con un volo decollato da Toronto e il 14 era già a Montecitorio per presenziare alla seduta della commissione Affari esteri. E, come rivelato dal Giornale, ha immortalato il momento pubblicando una foto con tanto di mascherina sul suo profilo Twitter e la scritta “è cambiato il mondo”. Ma Francesca La Marca, deputata Pd eletta all’estero (centro e nord America), non avrebbe potuto fare niente di tutto questo: l’Italia infatti prevede un isolamento fiduciario di 14 giorni per chiunque rientra da un Paese extra Ue. Insomma una quarantena obbligatoria per motivi di sicurezza che La Marca non ha rispettato. A confermarlo è stata la stessa deputata dem, interpellata dal Corriere della sera. “E’ vero, non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

