Coronavirus, la denuncia del teologo Frei Betto: 'Il genocidio in Brasile è orchestrato da Bolsonaro' (Di domenica 19 luglio 2020) Frei Betto è affermato teologo e frate domenicano e scrittore brasiliano, consulente della FAO e di movimenti sociali, che in una lettera aperta ha lanciato un appello disperato contro Jair Bolsonaro: ... Leggi su globalist

Capezzone : Su @atlanticomag @1972book su nuove denunce del cover up del regime di Pechino - Barbara86764611 : RT @globalistIT: Coronavirus, la denuncia del frate Frei Betto: 'Il genocidio in Brasile è orchestrato da Bolsonaro' - StefanoAnnarel1 : RT @globalistIT: Coronavirus, la denuncia del frate Frei Betto: 'Il genocidio in Brasile è orchestrato da Bolsonaro' - Satryland59 : RT @globalistIT: Coronavirus, la denuncia del frate Frei Betto: 'Il genocidio in Brasile è orchestrato da Bolsonaro' - brongosalvatore : RT @CaressaGiovanni: Coronavirus, la denuncia del frate Frei Betto: 'Il genocidio in Brasile è orchestrato da Bolsonaro' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus denuncia Coronavirus, manifestazione oggi a Bergamo: "Denuncia Day" per avere giustizia per i morti Sky Tg24 La partita tra infetti e non infetti organizzata a Pamplona

Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato dalla polizia spagnola per aver tentato di organizzare una partita di calcio tra infetti e non infetti di Coronavirus a Pamplona. La gara doveva essere giocata ...

Regione, i sindacati: "Dipendenti fannulloni? Quereliamo Musumeci"

"Ancora una volta, assistiamo, stupiti, a dichiarazioni offensive e gratuite del presidente della Regione Siciliana contro i lavoratori regionali. Abbiamo già dato mandato ai nostri legali di valutare ...

Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato dalla polizia spagnola per aver tentato di organizzare una partita di calcio tra infetti e non infetti di Coronavirus a Pamplona. La gara doveva essere giocata ..."Ancora una volta, assistiamo, stupiti, a dichiarazioni offensive e gratuite del presidente della Regione Siciliana contro i lavoratori regionali. Abbiamo già dato mandato ai nostri legali di valutare ...