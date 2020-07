Coronavirus, la denuncia del frate Frei Betto: 'Il genocidio in Brasile è orchestrato da Bolsonaro' (Di domenica 19 luglio 2020) Frei Betto è un frate domenicano e scrittore brasiliano, consulente della FAO e di movimenti sociali, che in una lettera aperta ha lanciato un appello disperato contro Jair Bolsonaro: "In Brasile si ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus denuncia Coronavirus, manifestazione oggi a Bergamo: "Denuncia Day" per avere giustizia per i morti Sky Tg24 Coronavirus, voli da Albania. Rossi a Governo: 'Forniteci i dati su passeggeri o stop aerei'

Su sedici nuovi casi Covid-19 registrati oggi nel bollettino quotidiano toscano ... Chi non lo fa rischia una denuncia. La sorveglianza attiva, spiegano negli uffici della presidenza e ...

Pronto soccorso, il medico: «Dal lockdown è esplosa la rabbia pazienti sempre più aggressivi»

CECINA. Numeri più alti in pronto soccorso. E anche pazienti parecchio più agitati. Che, in generale, gli animi si fossero riscaldati una volta concluso il periodo di lockdown lo si era capito già dal ...

