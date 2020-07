Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 19 luglio: morti, contagi, guariti (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 19 luglio: morti, contagi, guariti A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 19 luglio. È di persone 12.440 (+72) attualmente positive, 196.949 (+143) guariti e 35.045 (+3) morti per un totale di 244.434 (+218) ... Leggi su tpi

Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - riotta : Se Italia @GiuseppeConteIT fossero andati con governo e maggioranza e perfino borborigmo favorevole blog… - LegaSalvini : MIGRANTI, 23 TUNISINI SPARITI IN UMBRIA. 'NIENTE QUARANTENA', ALLERTA CORONAVIRUS SULL'ITALIA 'SONO FUGGITI'.p - sportface2016 : In #Italia oggi 219 nuovi contagi, 3 morti, 143 guariti, 35.525 tamponi #Coronavirus #COVID__19 - clikservernet : Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 19 luglio -