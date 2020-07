Coronavirus: Israele, i casi positivi sfiorano i 50 mila (Di domenica 19 luglio 2020) ANSAmed, - TEL AVIV, 19 LUG - Il numero dei casi positivi di Coronavirus registrati finora in Israele ha raggiunto la cifra di 49.575, dopo che nelle ultime 24 ore si sono aggiunti 1.414 contagi. Lo ... Leggi su corrieredellosport

mauneobux : #News Ultim'ora Coronavirus: Israele, i casi positivi sfiorano i 50 mila - Miti_Vigliero : Coronavirus: Israele, i casi positivi sfiorano i 50 mila - Ultima Ora - ANSA - BartNicolotti : @Leonardobecchet - iconanews : Coronavirus: Israele, i casi positivi sfiorano i 50 mila - ChiaraScesa : In Korea del Sud è così, in Israele è così, siamo sicuri che a settembre/ottobre in Italia andrà tutto bene? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Israele Coronavirus: Israele, i casi positivi sfiorano i 50 mila - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus nel mondo, record nuovi contagi in un solo giorno: + 259.848

Israele vicina ai 50mila casi Il numero dei casi positivi di coronavirus registrati finora in Israele ha raggiunto la cifra di 49.575, dopo che nelle ultime 24 ore si sono aggiunti 1.414 contagi. Lo ...

Coronavirus: Israele, i casi positivi sfiorano i 50 mila

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 LUG - Il numero dei casi positivi di coronavirus registrati finora in Israele ha raggiunto la cifra di 49.575, dopo che nelle ultime 24 ore si sono aggiunti 1.414 contagi. Lo ...

Israele vicina ai 50mila casi Il numero dei casi positivi di coronavirus registrati finora in Israele ha raggiunto la cifra di 49.575, dopo che nelle ultime 24 ore si sono aggiunti 1.414 contagi. Lo ...(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 LUG - Il numero dei casi positivi di coronavirus registrati finora in Israele ha raggiunto la cifra di 49.575, dopo che nelle ultime 24 ore si sono aggiunti 1.414 contagi. Lo ...