Coronavirus: inaugurato il Settore B dell’ospedale San Gerardo di Monza (Di domenica 19 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt E’ stato inaugurato lo scorso 15 luglio il Settore B dell’ospedale San Gerardo di Monza. Circa 300 posti letto, già in uso da fine febbraio 2020, che ha contribuito in maniera determinante alla cura dei pazienti Covid durante la pandemia. Va infatti ricordato che in piena pandemia, la Direzione Generale della ASST Monza ha profuso … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Coronavirus: inaugurato il Settore B dell’ospedale San Gerardo di Monza proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Coronavirus: inaugurato il Settore B dell’ospedale San Gerardo di Monza - - monicascapin77 : RT @TgrVeneto: #Venezia #Venice #PonteVotivo Collegamento tra le Zattere e la chiesa del #Redentore durante la ricorrenza. Per sicurezza #C… - TgrVeneto : #Venezia #Venice #PonteVotivo Collegamento tra le Zattere e la chiesa del #Redentore durante la ricorrenza. Per sic… - giovannidalloli : Oltre il Coronavirus | La pasta (consegnata) a mano - CRI_Abruzzo : RT @Regione_Abruzzo: Inaugurato il #Covid Hospital di Pescara. Realizzato in tempi record, grazie ai fondi di Protezione Civile, Banca d'It… -