Coronavirus in Toscana: allarme per 16 nuovi casi (14 stranieri di ritorno) a Firenze, Arezzo e Massa, oggi 19 luglio. Per fortuna zero morti (Di domenica 19 luglio 2020) Allarmano i 16 nuovi casi registrati in giornata, oggi domenica 19 luglio. Il bollettino quotidiano sull'andamento in Toscana dell'epidemia Covid-19, infatti, segnala sedici nuovi casi, distribuiti tra Firenze, Arezzo e Massa Carrara. E di questi, tredici riguardano cittadini di ritorno dall'Albania e un quattordicesimo dall'Ecuador. Focolai di origine straniera che preoccupano la Regione Leggi su firenzepost

Agenzia_Ansa : Nuovi casi in quasi tutte le regioni #coronavirus. Risale l'indice di contagio Rt. In sei regioni indice sopra 1:Em… - SusannaCeccardi : Dall’erosione al prolungamento delle concessioni, alla ripartenza dopo il #coronavirus: sono tanti i problemi. Abbi… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: allarme per 16 nuovi casi (14 stranieri di ritorno) a Firenze, Arezzo e Massa, oggi 19 lugl… - qn_lanazione : Coronavirus Toscana, boom positivi dall'estero. Rossi: 'Dati sui passeggeri o stop aerei' - violamad79 : RT @giannattasius: Sono 16 i nuovi positivi al #Coronavirus in #Toscana oggi su 2.791 tamponi analizzati. I casi totali da inizio emergenza… -