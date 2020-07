Coronavirus in Lombardia, per la prima volta 24 ore senza morti. Nuovi positivi più che dimezzati: sono 33 (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (19 luglio) Il bollettino del 19 luglio I dati di domenica 19 luglio 2020 Arrivano buone notizie dalla Lombardia dove oggi si registrano zero decessi conto i +10 di ieri 18 luglio. Il numero di vittime, dunque, rimane stabile a 16.788. I Nuovi casi di Coronavirus, invece, oggi scendono a +33 (di cui 15 debolmente positivi e 13 a seguito di test sierologici) contro +88 di ieri. Il numero di ricoverati è in calo di un’unità: in totale sono 148 mentre in terapia intensiva rimangono ancora 22 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono 7.070 persone. 7.240 gli attualmente positivi; i guariti sono 69.459 e i dimessi 2.005. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su open.online

