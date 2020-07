Coronavirus, in Lombardia 33 nuovi contagi e nessun decesso (Di domenica 19 luglio 2020) commenta Nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun nuovo decesso per Coronavirus in Lombardia: non accadeva dal 22 febbraio , quando morì a Casalpusterlengo , Lodi, a 77 anni Giovanna Carminati, ... Leggi su tgcom24.mediaset

