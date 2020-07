Coronavirus in Italia, tornano a diminuire i nuovi contagi (219). Solo 3 decessi, non succedeva da febbraio (Di domenica 19 luglio 2020) tornano a diminuire i nuovi contagi da Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 219 (ieri 249). I decessi sono stati Solo 3 (ieri 14), non succedeva dallo scorso febbraio, per un totale di 35.045 vittime dall'inizio della pandemia. Ma aumenta il numero complessivo dei malati, 72 in più di ieri. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute secondo cui i guariti sono 143 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 323), per un totale di 196.949. I casi positivi totali dall'inizio della pandemia salgono a 244.434. Gli attualmente positivi sono ora 12.440 (+72). 743 pazienti sono ricoverati con sintomi negli ospedali Italiani, 49 sono in terapia intensiva, mentre ... Leggi su ilfogliettone

