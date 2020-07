Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 19 luglio (Di domenica 19 luglio 2020) I numeri del bollettino sul Coronavirus in Italia oggi 19 luglio. Secondo i dati della Protezione Civile oggi ci sono 218 casi in più, tre morti e 143 guariti. Si tratta del minimo storico di vittime: non succedeva da febbraio. Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 19 luglio Per quanto riguarda i dati delle regioni, ci sono altri 48 nuovi positivi al Covid-19 in un solo giorno in Veneto, dove la ripresa dei contagi sta riportando la regione in una situazione di allarme. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 19.607. Lo evidenzia il bollettino odierno della Regione. Rispetto a ieri mattina si conta anche un nuovo decesso, per un dato totale delle vittime (tra ... Leggi su nextquotidiano

