Coronavirus in Italia, nessun decesso in Lombardia: il bollettino del 19 luglio (Di domenica 19 luglio 2020) In Italia si è registrata una lieve salita dei contagi di Coronavirus negli ultimi giorni, ma la situazione, assicura il Ministero della Salute, rimane stabile. Osservate speciali le spiagge, dove gli Italiani si riversano: i ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità chiedono a gran voce il rispetto delle regole anche sotto l’ombrellone. La Lombardia invece annuncia che non si sono registrate vittime nelle ultime 24 ore, come non succedeva dal 22 febbraio. Coronavirus in Italia: i dati del 19 luglio Il Ministero della Salute rilascia il bollettino del Coronavirus per il 19 luglio. Ci sono 219 nuovi contagi, che portano il totale a 244.434 con 12.440 attualmente positivi. I ... Leggi su thesocialpost

Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - matteosalvinimi : ?? SBARCATI IN FUGA DA QUARANTENA, GOVERNO DI PERICOLOSI INCAPACI ?? Sbarchi continui: a luglio registriamo il da… - riotta : Se Italia @GiuseppeConteIT fossero andati con governo e maggioranza e perfino borborigmo favorevole blog… - SanremoAncheNoi : RT @artnewsit: #Coronavirus, 3 decessi in Italia nelle ultime 24 ore. Nessuna vittima in Lombardia - VivInterNews : RT @internewsit: Coronavirus in Italia, bollettino 19 luglio: tutti i dati aggiornati - -