Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 19 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 19 luglio Nella giornata del 19 luglio i riflettori sono puntati sul litorale romano dove in pochi giorni sono emersi due casi delicati, uno legato a un lavoratore di uno stabilimento balneare e uno rintracciato in un locale di Dragona, a pochi chilometri da Ostia. Ritorna a scendere lievemente la curva dei contagi con 219 positivi registrati nelle ultime 24 ore. Emilia-Romagna (+51) e ... Leggi su newsmondo

