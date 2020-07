Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 luglio: 244.434 casi positivi e 35.045 morti (Di domenica 19 luglio 2020) Il bollettino con i dati sul Coronavirus in Italia, aggiornati al 19 luglio: diminuiscono sia i positivi (218) sia i morti (3) Leggi su corriere

