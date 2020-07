Coronavirus in Italia. Alto Adige, intera famiglia viola quarantena: 40 persone in isolamento (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ULTIME NOTIZIE – Sono 12.368 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 35.042 morti, per un totale di 244mila casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 19 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Alto Adige, intera famiglia denunciata per aver violato la quarantena: 40 persone in isolamento – Un’intera famiglia in Alto ... Leggi su tpi

riotta : Se Italia @GiuseppeConteIT fossero andati con governo e maggioranza e perfino borborigmo favorevole blog… - MediasetTgcom24 : Coronavirus in Italia, 233 nuovi casi in 24 ore e 11 nuove vittime #coronavirus - sole24ore : Coronavirus Italia, ultimi dati: altri 249 casi e 14 decessi - claudiopanarel7 : @USAnelSud, @AmbasciataUSA vicini agli Americani tutti per l'immane tragedia Covid19 che stanno attraversando. Rima… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, le ultime news. Contagi in lieve risalita nelle ultime 24 ore. LIVE -