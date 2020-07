Coronavirus in Irpinia, l'Asl ufficializza due nuovi casi di positività (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus in Campania: ecco il dato di oggi, 19 luglio 2020 19 luglio 2020 Coronavirus, ecco i dati del Ministero della Salute aggiornati al 19 luglio 2020 19 luglio 2020 L'ASL di Avellino comunica ... Leggi su avellinotoday

wam_the : Coronavirus, torna in Irpinia dall’estero col Covid. Due nuovi casi - bassairpinia : Coronavirus. Due casi positivi in Irpinia. - - occhio_notizie : Il bollettino della Asl - NIrpinia : Coronavirus in Irpinia, 2 casi a Calitri e a Chiusano San Domenico: il totale sale a 576 - occhio_notizie : La Asl di Avellino ha comunicato la presenza di due nuovi casi in Irpinia: ecco dove -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Irpinia Coronavirus in Irpinia, un altro positivo in più segnalato dal Ministero. Il totale è 574. Le tabelle Nuova Irpinia Coronavirus, due nuovi casi positivi in Irpinia

L’ASL di Avellino comunica che, su 292 tamponi analizzati nelle ultime 24h risultano 2 casi positivi al COVID 19, di cui: – 1 riferito ad una persona residente nel comune di Calitri, rientrata recente ...

Covid-19, ancora due positivi in Irpinia

I Carabinieri del NAS di Bari, nell’ambito di un’attività finalizzata a contrastare il fenomeno delle truffe al Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, su ...

L’ASL di Avellino comunica che, su 292 tamponi analizzati nelle ultime 24h risultano 2 casi positivi al COVID 19, di cui: – 1 riferito ad una persona residente nel comune di Calitri, rientrata recente ...I Carabinieri del NAS di Bari, nell’ambito di un’attività finalizzata a contrastare il fenomeno delle truffe al Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, su ...