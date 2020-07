Coronavirus in Campania, 9 positivi nelle ultime 24 ore, 2 guariti e 0 morti (Di domenica 19 luglio 2020) Nove positivi su 1.409 tamponi effettuati, nessun decesso e due guariti: sono i dati contenuti nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione Campania. Il totale dei positivi... Leggi su ilmattino

