Coronavirus, in Bangladesh arrestato il direttore di due ospedali: smerciava falsi risultati negativi (Di domenica 19 luglio 2020) Neanche davanti ad un’emergenza come quella del Coronavirus, le persone si frenano dallo sfruttare il tutto per un proprio guadagno. Ciò è accaduto in Bangladesh, ad opera di un direttore di due ospedali che ha smerciato certificati Covid-19 falsificati. Da quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe venduto ben 6000 certificati. Proprio ieri è stato arrestato … L'articolo Coronavirus, in Bangladesh arrestato il direttore di due ospedali: smerciava falsi risultati negativi Leggi su dailynews24

NicolaPorro : #Coronavirus, che strano: profeti del terrore, spacciatori di panico e diffusori di paura diventano improvvisamente… - repubblica : Coronavirus, vendeva falsi certificati negativi: arrestato direttore di due ospedali in Bangladesh [aggiornamento d… - repubblica : Coronavirus, vendeva falsi certificati negativi: arrestato direttore di due ospedali in Bangladesh - anon_seventeen : Coronavirus, vendeva falsi certificati negativi: arrestato direttore di due ospedali in Bangladesh - kitersan : Coronavirus, vendeva falsi certificati negativi: arrestato direttore di due ospedali in Bangladesh -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bangladesh Coronavirus, nel Lazio 20 casi in 24 ore: oltre la metà arrivano dall'estero (Bangladesh, India e Iraq) Il Messaggero Coronavirus in Basilicata, le vittime salgono a 28 e aumentano anche i contagi

POTENZA – È la 90enne di Moliterno contagiata dalle due badanti moldave, che l’hanno avuta in cura agli inizi di luglio, la ventottesima vittima lucana del coronavirus ... un gruppo di richiedenti ...

Coronavirus, chiuso il ristorante Old Wild West di Dragona. Tutti negativi i clienti dello stabilimento di Ostia

Tutti negativi - fino a questa mattina - i clienti dello stabilimento di Ostia. L’allarme a la Vela era scattato dopo che un addetto alle cucine, originario del Bangladesh, venerdì era risultato posit ...

POTENZA – È la 90enne di Moliterno contagiata dalle due badanti moldave, che l’hanno avuta in cura agli inizi di luglio, la ventottesima vittima lucana del coronavirus ... un gruppo di richiedenti ...Tutti negativi - fino a questa mattina - i clienti dello stabilimento di Ostia. L’allarme a la Vela era scattato dopo che un addetto alle cucine, originario del Bangladesh, venerdì era risultato posit ...