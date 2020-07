Coronavirus, in Austria: cani dell’esercito per individuare i contagiati, anche asintomatici (Di domenica 19 luglio 2020) L’Austria sta valutando la possibilità di utilizzare i cani in dotazione all’esercito per fiutare e individuare le persone positive al Coronavirus, anche quelle asintomatiche. L’annuncio e’ stato fatto dal ministro della Difesa Austriaco Klaudia Tanner (OeVP). Attualmente il progetto e’ in fase di test ma entro fine luglio il pastore belga che viene addestrato presso il centro militare per cani di Kaisersteinbruch nel Burgenland sara’ a tutti gli effetti un ‘tracker’ di Covid-19. L’addestramento consiste in un tubo profumato (‘Sokks’) con all’interno le molecole olfattive del Coronavirus che condiziona gli atteggiamenti del cane. “Il fatto che i nostri ... Leggi su meteoweb.eu

