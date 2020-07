Coronavirus, il ceppo circolato in Italia arriva dalla Germania (Di domenica 19 luglio 2020) Sui 59 nuovi genomi virali presenti in Italia, quello più ricorrente è il B1. È il genoma del Coronavirus arrivato da Shanghai, con la variante che consente al virus di diffondersi con più facilità. Il ceppo di Coronavirus che ha devastato l’Italia non ha origini unicamente cinesi. Ma c’è stato un importante transito dalla Germania. … L'articolo Coronavirus, il ceppo circolato in Italia arriva dalla Germania proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - Corriere : In Italia un solo ceppo proveniente dalla Germania e più contagioso - Corriere : In Italia un solo ceppo proveniente dalla Germania e più contagioso - Longjhon131 : RT @Corriere: ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dalla caratter… - MaurizioTorchi2 : RT @Adri19510: POI VENGONO ROMPERE LE ?? A NOI !!!!! Coronavirus: in Italia il ceppo giunto dalla Germania, lo studio -