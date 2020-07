Coronavirus, il bollettino del 19 luglio 2020: nuovi casi in calo, sono 219 (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus bollettino 19 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. I contagi oggi sono in calo: si registrano 219 nuovi positivi, contro i 249 di ieri; il numero degli italiani che ha contratto la malattia sale così a 244.435. I nuovi casi sono più in Veneto ed Emilia-Romagna che in Lombardia. Tre i morti per Coronavirus oggi, il numero più basso da febbraio. I decessi per il Covid-19 sono in tutto 35.144. I positivi attuali al Coronavirus sono 12.440, i malati sono dunque 72 più di ieri. (segue dopo la ... Leggi su urbanpost

Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - SkyTG24 : #Covid19 ?? 219 nuovi contagi ?? per la prima volta, nessun morto in Lombardia La diretta?? - francis_bassi : RT @larosa_filippo: Uma notícia boa... Coronavirus in Italia: 3 decessi in un giorno, non succedeva da febbraio. E 0 morti in Lombardia. ht… - Milli19751 : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittima del… -