Coronavirus, i dati – 219 nuovi casi. Da ieri 3 morti: mai così pochi da febbraio. In Lombardia nessun decesso registrato (Di domenica 19 luglio 2020) Era dallo scorso febbraio che il numero di morti per Coronavirus in Italia non era così basso: 3 persone decedute nelle ultime 24 ore. Calano leggermente anche i contagi: secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, oggi sono stati registrati 219 nuovi casi. Dall’inizio della pandemia, il numero complessivo dei morti è di 35.045 persone, rispetto a ieri tre in più. Per la prima volta da mesi, oggi in Lombardia non è stato registrato nessun decesso per Coronavirus. Con 7.039 i tamponi effettuati, sono stati 33 i positivi registrati, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 ‘debolmente positivi’. Dei nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano

