Coronavirus, famiglia positiva va a feste e aperitivi: contagiate 40 persone (Di domenica 19 luglio 2020) Ancora poca responsabilità riscontrata negli italiani durante il periodo di Coronavirus: denunciata una famiglia in Alto Adige per epidemia colposa Non si fermano i casi di Coronavirus in Italia. Ancora problemi con l’allarme lanciato, questa volta in Alto Adige, con un’intera famiglia che è stata denunciata per epidemia colposa visto che non ha rispettato la … L'articolo Coronavirus, famiglia positiva va a feste e aperitivi: contagiate 40 persone è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus famiglia Coronavirus, vanno a feste e aperitivi e contagiano 40 persone: famiglia denunciata per epidemia... Il Mattino Coronavirus, un italiano in Messico a Tgcom24: "Siamo nella fase della 'nuova normalità', ma le vittime aumentano"

Ora che il numero delle vittime in Messico ha superato quelle italiane, "rivivere adesso qui, con la stessa impotenza, quanto già accaduto nel nostro Paese, fa male. Nei momenti di crisi si sente di p ...

Positivi al Covid, vanno a lavoro e agli aperitivi con gli amici: intera famiglia denunciata

In Alto Adige un'intera famiglia è stata denunciata per epidemia colposa: avevano violato la quarantena. Oltre al padre e la madre, anche il figlio 24enne risultava positivo al coronavirus: nonostante ...

