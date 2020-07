Coronavirus, famiglia positiva al Covid beccata a fare aperitivi. Tutti denunciati (Di domenica 19 luglio 2020) Ancora c’è gente che non ha capito l’importanza di restare in quarantena se si è positivi al Coronavirus. Siamo in Alto Adige dove un’intera famiglia è stata denunciata per epidemia colposa: avevano violato la quarantena. Oltre al padre e la madre, anche il figlio 24enne risultava positivo al Coronavirus: nonostante ciò il giovane ha partecipato a feste e aperitivi. Sono 40 le persone finite poi in isolamento. Purtroppo come sappiamo sale ancora il numero dei contagi nel nostro Paese, portando il totale a 244.216. Le persone attualmente positive sono 12.368. Dall’ultimo bollettino, solo tre Regioni registrano zero nuovi casi: queste sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, mentre la maggior parte dei nuovi positivi si trova in Lombardia. La ... Leggi su caffeinamagazine

