Coronavirus, famiglia fa l'aperitivo e contagia 40 persone: denunciati per epidemia colposa (Di domenica 19 luglio 2020) Sale ancora il numero dei nuovi contagi da Covid in Italia, dove altri casi e violazioni mettono in allarme i territori. In Alto Adige un'intera famiglia - padre, madre e figlio 24enne - è stata denunciata per epidemia colposa dopo aver violato la quarantena. Il giovane, nonostante fosse positivo, ha partecipato a feste ed apertivi e ora già 40 persone sono finite in isolamento. Episodi che rischiano di contribuire a far salire la lista dei nuovi positivi al virus, che nelle ultime 24 ore sono stati 249. I casi totali sono in tutto 244.216 mentre si registrano altri 14 morti rispetto al giorno precedente, di cui dieci in Lombardia, per un numero complessivo di 35.042 vittime. Gli attualmente positivi sono ora 12.368 (-88), i guariti 196.806. Nell'ultimo bollettino sono ...

