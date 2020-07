Coronavirus, ecco il bollettino nazionale aggiornato al 19 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del bollettino Coronavirus odierno: si registrano 219 nuovi contagi Come di consueto, è stato diramato il bollettino nazionale dei contagi da Coronavirus sul territorio italiano, dall’inizio dell’epidemia ad oggi 19 luglio. Si registra un numero leggermente in calo dei nuovi contagi,rispetto a ieri: 219 contagiati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 249 di ieri, per un totale di 244.434 contagiati. Anche il numero dei morti sembra in calo, al minimo storico dall’inizio dell’emergenza Coronavirus nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono decedute solo 3 persone, rispetto alle 14 persone morte nella scorsa giornata. Non succedeva dallo scorso febbraio. Il conteggio ... Leggi su zon

fattoquotidiano : Coronavirus, ambiente e benessere al centro dopo la pandemia: ecco perché il “femminismo geografico” è il futuro de… - you_trend : ?? #Coronavirus, ecco il grafico con le curve delle tre componenti degli attualmente positivi: ricoverati in terapia… - Corriere : Coronavirus in Iran: ecco lo studio (mai pubblicato) dietro l’allarme del governo. Il presidente Rouhani avverte: 2… - RossanaNicolosi : RT @NewSicilia: #Coronavirus #Sicilia: ecco i dati dell'emergenza sanitaria di oggi #19luglio per l'isola. #Covid19 #Sanità #Salute #Cronac… - damorantonio : RT @avimmaisacap: @FrancoBechis @Sabina1956 @depmyfav7 @marcomoltomale @ferrandomau @GiuseppeConteIT @Andyesti @FZanolli @CastellinoLuigi @… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco il bollettino della Regione: nessun decesso in Piemonte newsbiella.it Coronavirus, in Italia ha circolato un solo ceppo proveniente dalla Germania (e più contagioso)

Nuova relazione da parte di un’equipe dell’Università Statale di Milano con lo studio di 59 nuovi genomi virali ottenuti da pazienti italiani dai primi giorni della manifestazione dell’epidemia fino a ...

Coronavirus, nuova ordinanza in Valle d’Aosta: riaprono i nidi domiciliari. Ecco da quando e le regole da seguire

Dopo l’emergenza Coronavirus che ci è costata tanto in termini di vite umane ma anche di sacrifici e a livello economico, l’Italia intera prova a tornare alla normalità. E lo fa a suon di decreti, leg ...

Nuova relazione da parte di un’equipe dell’Università Statale di Milano con lo studio di 59 nuovi genomi virali ottenuti da pazienti italiani dai primi giorni della manifestazione dell’epidemia fino a ...Dopo l’emergenza Coronavirus che ci è costata tanto in termini di vite umane ma anche di sacrifici e a livello economico, l’Italia intera prova a tornare alla normalità. E lo fa a suon di decreti, leg ...