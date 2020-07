Coronavirus, da ieri ‘soltanto’ 3 vittime, non succedeva da febbraio. Terapie intensive sotto le 50 unità (Di domenica 19 luglio 2020) Finalmente la Protezione civile ci regala una bella notizia: nelle ultime 24 ore in Italia sono state registrate soltanto 3 vittime (nessuna in Lombardia) in seguito al Coronavirus, è un vero e proprio record, che ci rimanda addirittura allo scorso febbraio. Aggiornato, complessivamente i morti dall’inizio dell’emergenza sono 35.045. Per quel che riguarda invece i nuovi contagi da ieri sono stati 219 i nuovi casi. Nello specifico stavolta la regione dove è stato registrato un incremento maggiore è l’Emilia Romagna (51 nuovi positivi), quindi il Veneto (48), e la Lombardia (33). Nelle ultime 24 ore sono invece state 4 le regioni con zero casi: Marche, Umbria, Valle d’Aosta e Molise. Buone notizie anche dalle Terapie intensive dove, finalmente, ... Leggi su italiasera

