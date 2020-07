Coronavirus, bollettino Lazio: 17 casi in 24 ore. La Regione: «Uso mascherine o si dovrà richiudere» (Di domenica 19 luglio 2020) «Oggi registriamo un dato di 17 casi di Coronavirus. Di questi 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall?Iraq, due dal Pakistan e... Leggi su ilmessaggero

«Oggi registriamo un dato di 17 casi di coronavirus. Di questi 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall’Iraq, due dal Pakistan e uno dall’India. Rivolgo un ...

CAGLIARI. Un nuovo caso di positività al coronavirus nella provincia di Sassari. Sono quindi 1.379 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. I ...

