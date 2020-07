Coronavirus, bollettino Lazio: 17 casi in 24 ore. La Regione: «Uso mascherine o si dovrà richiudere» (Di domenica 19 luglio 2020) «Oggi registriamo un dato di 17 casi di Coronavirus. Di questi 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall?Iraq, due dal Pakistan e... Leggi su ilmattino

