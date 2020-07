Coronavirus, bollettino del 19 luglio: due casi in Sicilia e in Italia tre vittime, numero più basso da febbraio (Di domenica 19 luglio 2020) Sono due i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi : il totale, compresi guariti e deceduti, sale quindi a 3.142. Gli attuali positivi sono 162, di questi 150 si trovano in isolamento domiciliare, 11... Leggi su feedpress.me

