Coronavirus, bollettino del 19 luglio: 3 morti (totale 35.045), 12.440 positivi, 196.949 guariti (Di domenica 19 luglio 2020) Il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 e' di 244.434, con un incremento rispetto al 18 luglio di 219 nuovi casi

Tre morti (il numero più basso da febbraio) e 219 nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. Sale a 35.045 il total ...

Coronavirus, bollettino del 19 luglio: due casi in Sicilia, in Italia tre vittime: numero più basso da febbraio

Sono due i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi: il totale, compresi guariti e deceduti, sale quindi a 3.142. Gli attuali positivi sono 162, di questi 150 si trovano in isolamento domiciliare, 11 ...

