Coronavirus, Australia: a Melbourne mascherina obbligatoria (Di domenica 19 luglio 2020) Da giovedì prossimo sarà obbligatorio indossare una mascherina nei luoghi pubblici a Melbourne. Lo hanno annunciato le autorità locali mentre la seconda città Australiana cerca di frenare la ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Australia Coronavirus, Australia: a Melbourne mascherina obbligatoria TGCOM Coronavirus, Australia: a Melbourne mascherina obbligatoria

Da giovedì prossimo sarà obbligatorio indossare una mascherina nei luoghi pubblici a Melbourne. Lo hanno annunciato le autorità locali mentre la seconda città australiana cerca di frenare la diffusion ...

Francesca, dopo l’odissea a Melbourne, la laurea

Grande festa, nel rispetto delle prescrizioni del covid 19, in casa di Raffaele Peranzoni e Francesca Baruffetti per la laurea della figlia Francesca che porta il nome della mamma. Francesca Peranzoni ...

