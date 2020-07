Coronavirus, arrivano i cani in grado di “fiutare” il virus: il piano dell’Austria (Di domenica 19 luglio 2020) Non solo nelle operazioni antidroga o nella ricerca di esplosivi. Ben presto, cani appositamente addestrati potrebbero essere utilizzati per scovare i malati di Covid-19 che passeggiano tranquillamente per le strade delle grandi città. Questa, almeno, l’intenzione dell’Austria che sta addestrando un’unità cinofila a riconoscere “l’odore dei contagiati”. Un progetto che, se dovesse portare risultati, potrebbe aprire la strada a una nuova modalità di limitare il contagio da nuovo Coronavirus e individuare con facilità i contagiati asintomatici che non manifestano i segnali della malattia. Se così dovesse essere, si tratterebbe di una vera e propria svolta: gli asintomatici, infatti, sono stati tra i principali vettori della pandemia e riuscire a limitane spostamenti e ... Leggi su quifinanza

