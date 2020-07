Coronavirus, allarme nel Lazio: “Mascherina o dobbiamo richiudere” (Di domenica 19 luglio 2020) Preoccupa la situazione Coronavirus anche in Italia: dal Lazio arriva all’appello ad indossare la mascherina per evitare di dover richiedere Paura Coronavirus. Anche in Italia c’è preoccupazione per un possibile aumento dei contagi. E’ l’esempio della Catalogna che incute timore: la volontà è quella di evitare che nel nostro Paese possa succedere quanto sta accadendo in queste ore in Spagna con le autorità che hanno fatto un passo indietro, varando nuove misure restrittive e invitando la popoLazione a non uscire di casa. Un nuovo lockdown in Italia non è immaginabile e probabilmente neanche sostenibile dal punto di vista economico. Il problema però è continuare a tenere sotto controllo l’epidemia, anche quando le condizioni ... Leggi su bloglive

repubblica : Allarme coronavirus, in locali e megastore l'aria condizionata può favorire i contagi - repubblica : Coronavirus, allarme dell’Oms: nel mondo è record di contagi in un giorno - repubblica : Coronavirus, Oms: nel mondo è record di contagi in un giorno, Allarme per Stati Uniti, Brasile, India e Sudafrica [… - FuoriIncuboUe : Coronavirus Toscana, boom di immigrati infetti dall’estero: allarme albanesi, 90% contagiati - scarpettavenere : RT @ilgiornale: Allarme Covid in Toscana, Enrico Rossi: 'Governo intervenga o chiudo aeroporti', nuovi casi Coronavirus passeggeri provenie… -