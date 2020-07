Coronavirus, a Dragona (Roma) chiude l’Old Wild West. D’Amato: “Non possiamo tornare indietro, usate la mascherina” (Di domenica 19 luglio 2020) Chiuso l’Old Wild West di Dragona per l’emergenza Coronavirus. D’Amato: “Non possiamo tornare indietro”. Roma – E’ ancora emergenza Coronavirus nel Lazio. A Dragona è stato chiuso l’Old Wild West per la presenza di un aiuto cuoco coinquilino dell’addetto alle cucine de La Vela, stabilimento balneare di Ostia, positivo al Covid-19. La struttura resterà chiusa fino al prossimo 30 luglio quando i colleghi, risultati fino a questo momento negativi, finiranno il periodo di isolamento. AVVISO IMPORTANTE PER I NOSTRI CLIENTI: Per tutelare i nostri clienti e il nostro personale addetto abbiamo…Pubblicato da Old ... Leggi su newsmondo

