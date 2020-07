Coronavirus, 9 nuovi casi di positività in Campania: il bollettino dell'Unità di Crisi (Di domenica 19 luglio 2020) Sono nove i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania . Questo è quanto emerge dal bollettino dell'Unità di Crisi regionale di domenica 19 luglio, sulla base ... Leggi su napolitoday

Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - Agenzia_Ansa : Nuovi casi in quasi tutte le regioni #coronavirus. Risale l'indice di contagio Rt. In sei regioni indice sopra 1:Em… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 889 nuovi contagi in Romania: mai così tanti da inizio pandemia #coronavirus - infoitinterno : Coronavirus, oggi 219 nuovi casi e 3 morti - mariamacina : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus Liguria: 23 nuovi casi per 514 tamponi diagnostici (su 963 totali) -