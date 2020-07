Coronavirus, 85 neonati contagiati: sconvolgente, cambia il quadro dell'epidemia (Di domenica 19 luglio 2020) Non è finita. Ci sono Paesi in cui il Coronavirus uccide ancora senza pietà, la curva del contagio non scende e perfino i più piccoli, che si credeva fossero meno a rischio, sono malati gravi. È il caso del Texas dove 85 neonati risultano positivi nella contea di Nueces. «Questi bambini non hanno ancora festeggiato il loro primo compleanno. Per favore, aiutateci a fermare la diffusione di questa malattia», è l'appello di Annette Rodriguez, direttrice della Sanità pubblica del capoluogo di Corpus Christi. Donald Trump dice no all'obbligo della mascherina ma negli Usa la situazione resta critica, come in Brasile. Terribile l'escalation in Iran: il presidente Hassan Rohani fa sapere che 25 milioni di iraniani finora hanno contratto il virus. Ma non solo. Nei prossimi ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus neonati Coronavirus mondo, diretta. Allarme in Texas, 85 neonati positivi. In Spagna picco di contagi Il Messaggero Coronavirus, 85 neonati contagiati gravi in Texas: cambia il quadro dell'epidemia

Coronavirus,salgono i contagi in Italia. In Texas positivi 85 neonati

Sale lievemente il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 249, a fronte dei 233 di ieri. Le nuove vittime sono invece 14, rispetto alle 11 di ieri. I casi totali salg ...

