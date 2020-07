Coronavirus, 219 nuovi casi e 3 decessi in Italia (Di domenica 19 luglio 2020) ROMA (ITALPRRESS) – Al 19 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 è di 244.434, con un incremento rispetto al 18 luglio di 219 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 12.440, con un incremento di 72 assistiti rispetto al 18 luglio. Tra gli attualmente positivi, sono 49 (-1) in cura presso le terapie intensive. Mentre 743 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 14 pazienti rispetto al 18 luglio. Invece, 11.648 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 3 e portano il totale a 35.045. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 196.949, con un incremento di 143 persone rispetto al 18 luglio. Il ... Leggi su iltempo

