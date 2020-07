Coronavirus, 219 i nuovi casi. Veneto e Emilia Romagna superano la Lombardia. La situazione nel mondo (Di domenica 19 luglio 2020) Sono tre i morti con Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, un dato così basso dei decessi non si registrava da febbraio. Sono 219 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato in calo rispetto a ieri quando se ne erano registrati 249. In totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 244.434 persone. L’incremento dei nuovi casi di Coronavirus è maggiore in Emilia Romagna (51) e in Veneto (48) che in Lombardia dove se ne contano 33. Seguono la Liguria con 23 casi, la Toscana con 16 e il Lazio con 17. Solo in 4 regioni si registrano zero contagi mentre nelle altre i nuovi casi si attestano ... Leggi su secoloditalia

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.440 • Deceduti: 35.045 (+3, +0,01%) • Dimessi/… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - SkyTG24 : #Covid19 ?? 219 nuovi contagi ?? per la prima volta, nessun morto in Lombardia La diretta?? - Ilconservator : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, 219 i nuovi casi. Veneto e Emilia Romagna superano la Lombardia. La situazione nel mondo - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 nuovi p… -