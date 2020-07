Coppa di Francia 2019/2020, finale PSG-Saint Etienne in tv: data, orario e come vederla in diretta (Di domenica 19 luglio 2020) Il programma di Paris Saint Germain-Saint Etienne, gara valevole per la finale di Coppa di Francia 2019/2020. I parigini tornano in campo dopo il lungo stop per emergenza coronavirus, e andranno a caccia del secondo titolo stagionale dopo la Ligue 1 assegnata in anticipo. L’incontro, in programma venerdì 24 luglio alle ore 21, non sarà visibile in tv o in streaming in Italia. Sportface.it seguirà la sfida con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Francia "Finali di Coppa di Francia e Coppa di Lega aperte al pubblico" Corriere dello Sport Probabili formazioni Psg-Saint Etienne, finale Coppa di Francia 2020

Le probabili formazioni di Psg-Saint Etienne, finale della Coppa di Francia 2020. Venerdì 24 luglio scendono in campo le due squadre per il primo impegno ufficiale a livello di calcio francese a ...

Francia, ammassati in tribuna e senza mascherine: è polemica

Era la prima partita da marzo, al Parco dei Principi. E si sono riviste le stesse scene di ammassamento di quella serata di Champions, con gli ultrà tutti uniti tra i fumogeni nonostante i primi divie ...

