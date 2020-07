Controlli dei carabinieri in Irpinia: tre arresti, una persona allontanata dalla casa familiare (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono i Controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Avellino, impegnati in un’operazione ad “alto impatto” finalizzata a garantire sicurezza e legalità: un massiccio servizio straordinario che negli ultimi giorni ha visto in campo decine di pattuglie, impegnate nel capoluogo irpino, nell’hinterland e nella Valle Caudina, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Circa 450 le persone identificate ed oltre 300 i veicoli che nel corso di questo fine settimana sono stati sottoposti a controllo; eseguite 9 perquisizioni. Il bilancio dei recenti servizi vede 3 persone tratte in arresto, 2 denunciate in stato di libertà e l’allontanamento di un uomo dalla casa ... Leggi su anteprima24

CONTROLLI DEI NAS: SCOPERTA NEL REGGINO CASA DI RIPOSO ABUSIVA CON 27 ANZIANI

Sbaglia la semicurva, perde il controllo della moto e finisce fuori strada in mezzo alla campagna. Trasportato in ospedale un 34enne

DRO. E' stato trasportato all'ospedale di Arco il giovane di 34 anni che questa notte è rimasto ferito a seguito di un incidente motociclistico. E' successo sulla strada provinciale 84. L'uomo, second ...

Centri estivi: la strana estate post Covid-19 dei bambini

I centri estivi hanno riaperto, però i genitori sono incerti se mandare i figli. Ma tornare alla socialità alleggerisce il peso psicologico e li aiuta a ritrovare l’autonomia. Ecco i suggerimenti per ...

