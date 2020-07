Contro la mafia: dieci citazioni di Paolo Borsellino (Di domenica 19 luglio 2020) Mai perdere la buona abitudine di parlare di uomini giusti e onesti. Oggi il nostro pensiero va tutto a Paolo Borsellino, all’uomo, al magistrato, al padre, al marito che per tutta la vita ha condotto una battaglia Contro la mafia. Il 19 luglio è una data importante nonchè dolorosa per gli italiani. In quel giorno … Leggi su periodicodaily

