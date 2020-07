Conte: "Ue sotto ricatto dei frugali" (Di domenica 19 luglio 2020) ANSA, - BRUXELLES, 18 LUG - "L'Europa è sotto ricatto dei paesi frugali". Lo dice il premier Giuseppe Conte al termine della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo sul Recovery fund. "Domani ... Leggi su corrieredellosport

"L'Europa è sotto ricatto dei Paesi frugali". Lo dice il premier Giuseppe Conte al termine della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo sul Recovery Fund. Con il premier olandese Mark Rutte ...

