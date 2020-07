Conte a Rutte: se fai crollare il mercato unico sarai chiamato a risponderne agli europei Consiglio europeo, situazione estremamente complicata (Di domenica 19 luglio 2020) Il vertice decisivo del Consiglio europeo è stato rinviato direttamente all’ora di cena. Impossibile fare qualcosa a mezzogiorno o alle quattro del pomeriggio. I Paesi frugali hanno avanzato una proposta per il Recovery fund: 350 miliardi di euro di aiuti, 350 di prestiti. I Paesi mediterranei non vogliono saperne. Il nostro presidente del Consiglio sta giocando la difficilissima partita senza tirare dietro la fsmva. Anzi. La dichiarazione serale che per durszza je segue altre è rivolta al premier olandese Rutts: se fai saltare il mercato unico sarai eroe in patria per qualche giorno ma sarai chiamato a risponderne ai cittadini europei. Il clima è, insomma, teso e fa supporre che non.ci ... Leggi su noinotizie

