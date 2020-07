Consuma alcolici dopo un periodo di malnutrizione: ragazza di 27 anni trovata morta nel suo giardino (Di domenica 19 luglio 2020) Aveva 27 anni, stava molto attenta alla linea e praticava moltissimo sport. È morta dopo aver bevuto alcolici senza mangiare. Secondo il Daily Mail, Alice Burton Bradford, di Britghton, soffriva di chetoacidosi alcolica. Per chetoacidosi, in generale, si intende una disfunzione metabolica che si verifica quando nell’organismo è presente un’elevata concentrazione di acidi. La chetoacidosi alcolica è causata da un consumo eccessivo di alcol, associato a periodi prolungati di digiuno o malnutrizione. I sintomi sono di solito nausea, vomito e dolore addominale: se trattata tempestivamente, in regime di pronto soccorso, ha una bassa mortalità. La ragazza è stata trovata senza nel suo giardino: ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Consuma alcolici dopo un periodo di malnutrizione: ragazza di 27 anni trovata morta nel suo giardino - Noovyis : (Consuma alcolici dopo un periodo di malnutrizione: ragazza di 27 anni trovata morta nel suo giardino) Playhitmusi… - SerMottola : @gian1384 Estremamente ipocrita, più che altro, se poi consideriamo che non c'è nessuno stigma sociale né rischio g… -

Ultime Notizie dalla rete : Consuma alcolici Consuma alcolici dopo un periodo di malnutrizione: ragazza di 27 anni trovata morta nel suo giardino Il Fatto Quotidiano Covid, 80 persone in discoteca senza mascherina nè distanziamento: chiuso locale a Roma. Piazze vietate a San Lorenzo, Trastevere e Monti

Più di 60 i verbali ad esercenti ed avventori per la somministrazione, vendita e consumo di alcol fuori dall'orario consentito. A questi si aggiungono 21 violazioni accertate presso attività ...

Consuma alcolici dopo un periodo di malnutrizione: ragazza di 27 anni trovata morta nel suo giardino

Aveva 27 anni, stava molto attenta alla linea e praticava moltissimo sport. È morta dopo aver bevuto alcolici senza mangiare. Secondo il Daily Mail, Alice Burton Bradford, di Britghton, soffriva di ch ...

Più di 60 i verbali ad esercenti ed avventori per la somministrazione, vendita e consumo di alcol fuori dall'orario consentito. A questi si aggiungono 21 violazioni accertate presso attività ...Aveva 27 anni, stava molto attenta alla linea e praticava moltissimo sport. È morta dopo aver bevuto alcolici senza mangiare. Secondo il Daily Mail, Alice Burton Bradford, di Britghton, soffriva di ch ...