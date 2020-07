Consiglio Ue, terzo giorno di negoziati. Adesso Conte rischia di perdere tutto (Di domenica 19 luglio 2020) Bruxelles, 19 lug – terzo giorno di trattative. Il Consiglio Ue straordinario sul Recovery fund (ribattezzato Next Generation Eu) e il l bilancio dell’Ue 2021-2027 riprende oggi alle 12 dopo lo stallo di ieri e una serata in cui si è protratto lo scontro durissimo tra i Paesi frugali, con l’Olanda in testa, e il resto degli Stati membri, a partire dall’Italia, sui soldi da stanziare per la crisi economica scatenata dalla pandemia. Ieri il premier Giuseppe Conte, visibilmente provato dai negoziati a Bruxelles, in un video pubblicato sui suoi canali social aveva ammesso che il Consiglio – il primo in presenza a Bruxelles post lockdown – era a “uno stallo più complicato del previsto” e aveva parlato di uno “scontro duro ... Leggi su ilprimatonazionale

Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Si riparte alle 12, ma il Consiglio Ue straordinario sul Recovery fund è bloccato dal muro anti-italiano dei Paesi frugali… - lorenzodoredor1 : RT @IlPrimatoN: Si riparte alle 12, ma il Consiglio Ue straordinario sul Recovery fund è bloccato dal muro anti-italiano dei Paesi frugali… - IlPrimatoN : Si riparte alle 12, ma il Consiglio Ue straordinario sul Recovery fund è bloccato dal muro anti-italiano dei Paesi… - Moky_1988 : RT @marcobreso: Finisce la seconda giornata di trattative al Consiglio europeo: nulla di fatto, appuntamento domani a mezzogiorno per un te… - albertocorsini : RT @marcobreso: Finisce la seconda giornata di trattative al Consiglio europeo: nulla di fatto, appuntamento domani a mezzogiorno per un te… -