Consiglio europeo | Merkel | Possibile nessun risultato | Macron | Ci stiamo battendo

La cancelliera tedesca Angela Merkel dice che oggi sarà "sicuramente il giorno decisivo" del Consiglio europeo dove si discute di Recovery Plan e del bilancio pluriennale dell'Ue 2021-27. Ieri i negoziati sono entrati in una fase di stallo, come ammesso dallo stesso premier italiano Giuseppe Conte il quale ha sottolineato che i paesi cosiddetti frugali, Olanda in testa, mettono in discussione anche i prestiti.Merkel chiarisce che la due giorni di Bruxelles potrebbe concludersi con un nulla di fatto, cioè con un altro rinvio che per i paesi europei più economicamente colpiti dalla pandemia suonerebbe come l'ennesima presa in giro.Secondo Merkel: "Le varie questioni, la dimensione del fondo, i meccanismi di governance e lo Stato di diritto, sono state affrontate a ...

