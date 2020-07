Conferenza stampa Sarri: “Lazio? Gara tosta. Sul mio futuro…” (Di domenica 19 luglio 2020) Conferenza stampa Sarri – Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni dei giornalisti alla vigilia del match con la Lazio. L’allenatore della Juventus si sofferma sulla condizione dei singoli fino ad arrivare ad alcune considerazioni sul suo futuro e sulle critiche ricevute. In seguito parole anche sui gol subiti negli ultimi incontri, ecco quanto dichiarato nella consueta Conferenza stampa. Conferenza stampa Sarri: “Lazio? Gara tosta. Sul mio futuro…” Ecco quanto affermato dal tecnico toscano: “Bentancur, De Ligt e Bonucci hanno fatto lavoro differenziato, ora li rimettiamo in gruppo e vediamo le condizioni. Chiellini è un po’ più indietro. Domani ... Leggi su juvedipendenza

borghi_claudio : E ovviamente sapete che dopo non aver ottenuto nulla giuseppi farà la solita conferenza stampa con il risuldado sto… - OfficialASRoma : La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #RomaInter - raffaellapaita : Eccoci alla conferenza stampa al porto antico di #Genova con @Ettore_Rosato, @elisaserafini e nostri due consiglier… - mirkonicolino : #Sarri ribadisce in conferenza stampa che nel calcio post covid i risultati sono strani e che le rimonte accadono a… - KazemEbrahim131 : RT @HakamianMahmoud: Conferenza globale Iran Libero #FreeIran2020 : solidarietà con la rivolta del popolo iraniano, sostegno a Unità di Res… -